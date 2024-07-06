Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Конаев 6 июля арестовал казахстанского певца Абдижаппара Алкожи на 10 суток, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, 5 июля около 23:50 певец будучи лицом, лишенным права на управление транспортным средством, управлял автомобилем марки "Toyota Camry" в Конаеве.

"Постановлением суда А.Б. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 612 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее постановлением суда г. Алматы от 20 декабря 2022 года Абдижаппар Алкожи лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Примечательно, что артист три недели назад выступал на концерте с другим казахстанским певцом Кайратом Нуртасом, которого 5 июля арестовали на 15 суток.