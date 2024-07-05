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Кайрата Нуртаса отправили за решетку в Шымкенте

Кайрата Нуртаса отправили за решетку в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:49 Фото: Instagram/ kair_n
Казахстанского певца Кайрата Нуртаса доставили в спецприемник в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местное издание otyrar.kz, на вопрос журналистов, согласен ли он с решением суда, артист ответил, что согласен.

Любимец казахстанской публики должен будет провести под арестом 15 суток.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровья. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

7 июля в концертном зале "Астана" должно было состояться выступление Кайрата Нуртаса. Концерт отменили.

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