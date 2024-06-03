Очередное нападение на сотрудника скорой: астанчанин отделался арестом на 10 суток

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны 3 июня арестовал жителя столицы на 10 суток за нападение на сотрудника скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, мужчина привлечен к административной ответственности по двум эпизодам:

по первому эпизоду – он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, причинил физическую боль фельдшеру медицинской службы;

по второму эпизоду – он в здании управления полиции в дежурной части камеры временного задержания сломал кафель на полу, бросив в противоположное окно, разбил стекло.

"На судебном заседании К. признал вину, осознал противоправность своих действий, просил прощения. Потерпевший подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении, назначение наказания оставил на усмотрение суда", – говорится в сообщении.

Постановлением суда мужчине по первому эпизоду назначили административный арест сроком на 10 суток, а по второму – на 15 суток.

Постановления не вступили в законную силу.

О том, что на сотрудников скорой помощи вновь напали, стало известно накануне вечером. Инцидент произошел 1 июня 2024 года в Астане. Выяснилось, что женщина, пострадавшая от конфликта, вызвала медиков. По приезде на место пьяный мужчина напал на одного из фельдшеров, угрожал ножом и заперся с ним в другой комнате. Остальные медики вызвали полицейских. Дебошир задержан, в отношении него возбуждено административное производство.

Позже в Управлении здравоохранения Астаны 3 июня 2024 года рассказали подробности нападения семейного дебошира на медицинского работника скорой помощи.