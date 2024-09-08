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В США скончался автор культовой песни из "Титаника"

титаник, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 10:26 Фото: Instagram/titanicmovie
В США в возрасте 80 лет скончался поэт Уилл Дженнингс, автор текста культовой песни My Heart Will Go On из фильма "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона, сообщает Zakon.kz.

Дженнингс скончался в своем доме в Тайлере, штат Техас, после нескольких лет болезни. Он работал в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Джимми Баффетом и Родни Кроуэллом, пишет журнал The Hollywood Reporter.

My Heart Will Go On – саундтрек к фильму "Титаник", вышедшему на экраны в 1997 году. В центре его сюжета – гибель британского лайнера, который затонул после столкновения с айсбергом.

Песню исполнила канадская певица Селин Дион. Композиция получила "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню и четыре премии "Грэмми". Альбом Let’s Talk About Love, в трек-лист которого вошла песня, был продан тиражом 31 млн копий по всему миру.

Всего на счету Дженнингса два "Оскара", три "Грэмми" и два "Золотых глобуса". Поэт также был включен в Зал славы авторов песен.

Ранее канадская певица Селион Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании на митинге ее песни My Heart Will Go On из саундтрека к фильму "Титаник".

7 июля 2024 года в возрасте 63 лет скончался Джон Ландау, продюсер "Титаника" и "Аватара". Он вошел в историю в 1997 году с "Титаником", который стал первым фильмом, собравшим $1 млрд в мировом прокате.

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