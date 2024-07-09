Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней студенткой

Российский эстрадный певец и музыкальный продюсер Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Киба. По словам 61-летнего артиста, у них все достаточно серьезно, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Российской Федерации во время съемок "Шоу Воли" отметил, что его избранница – замечательная девушка.

"Мы дружим. Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока... У нас все как бы так достаточно серьезно, по крайней мере, у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте", – рассказал Григорий Лепс.

На вопрос ведущего, знает ли молодая возлюбленная, что они встречаются, артист ответил: "Подозревает, думаю".

"Я ей честно признался: "Давай встречаться". Она говорит: "Ну что ж, я не против (и предложила. – Прим. ред.) присмотреться друг к другу", – поделился подробностями Григорий Лепс.

Также певец рассказал, о чем он мечтает.

"Конечно, есть мечта... Обычная, человеческая мечта. Уже уйти на пенсию, сидеть себе спокойно, тратить заработанные деньги, путешествовать по миру", – признался Григорий Лепс.

При этом он отметил, что не уходит на пенсию, потому что "тратить нечего пока". А на вопрос, сколько ему нужно денег в закромах, чтобы остановиться, и уже рыбачить, гулять, он ответил: "Достаточно одной карточки".

"Надо подумать. Если, например, осталось жить лет 20-35, в год 100 млн рублей... Это я еще расходы не считал, это просто на жизнь", – добавил Григорий Лепс.

Ранее молодая избранница артиста тоже прокомментировала их отношения.

"Итак, друзья, самая долгожданная тема. Самая обсуждаемая тема месяца – хайп, хейт, догадки, романы, интриги, большая разница в возрасте и, конечно же, Григорий Лепс. Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему, но я сделаю это тут – первый и последний раз. Комментарии какие-либо ранее не давала. С самого рождения я расту в "парниковых" условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу "самый лучший дед" и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас – у меня прекрасная самооценка. Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уж что-то да значит – задумайтесь, друзья", – написала 5 июля Аврора Киба в своем Telegram-канале.

Девушка отметила, что у нее "есть определенные цели на эту жизнь и одна из них – это семья, крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости".

"А что будет дальше? Роман ли это или по итогу пиар? Ответ на эти вопросы вы услышите всего лишь двумя словами в видео", – заключила Аврора Киба.

16 июня 2024 года стало известно, что 61-летний Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киба. Отмечалось, что девушка еще не дала официального согласия.