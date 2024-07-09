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Врачи разоблачили пластические операции 75-летней Аллы Пугачёвой

Врачи рассекретили пластические операции Пугачёвой, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:37 Фото: Instagram/alla_orfey
Эстрадная певица Алла Пугачёва в 2022 году уехала из России. Сейчас она с семьей проживает в Израиле. Несмотря на это народная артистка СССР продолжает делиться с общественностью публикациями, которые вызывают ажиотаж, сообщает Zakon.kz.

К примеру, корреспонденты издания "АиФ" опросили экспертов, которые сошлись во мнении, что певица неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов.

В публикации сказано, что пик операций Пугачёвой пришелся на 1990 и 2000 годы. Как-то украинский пластический хирург Галина Декаспер рассказывала, что певица вместе с дочерью Кристиной Орбакайте оперировалась у нее.

"О, их я хорошо знаю, естественно, рассказать, что они делали, не могу. Но операций у обеих было очень много", – признавалась когда-то врач.

Другой врач-косметолог, попросившая сохранить ее имя в тайне, и вовсе заявила, что Пугачёва просто "перетянута".

"Вы видите, что у нее нарушена мимика, линия по горизонтали свидетельствует о том, что слишком перетянуты в данной зоне мышцы, кожа. Поэтому у нее немножечко неправильная мимика, неправильное движение мышц", – уточнила она.

Другой пластический хирург анонимно рассказал, что "перетянутость" лица исполнительницы хита "Миллион роз" объясняется спецификой операций и ее возрастом.

"Как можно увидеть по изменившемуся овалу ее лица, была проведена глубокая подтяжка нижней трети и был установлен дополнительно имплант подбородка", – заключил специалист.

Несмотря на многочисленные обсуждения жизни актрисы, она продолжает наслаждаться жизнью.

Не так давно подписчики выясняли, на кого похожи дети Пугачёвой и Галкина.

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