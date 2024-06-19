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На кого похожи дети Пугачёвой и Галкина, выяснили подписчики

Пугачева, Галкин, дети, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 16:45 Фото: Instagram/maxgalkinru
Недавний именинник Максим Галкин опубликовал совместное семейное фото с празднования дня рождения и дал повод подписчикам повыяснять, на кого становятся похожи подросшие дети звездной пары, сообщает Zakon.kz.

Подписчики обратили внимание на то, как подросли дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. А также решили высказаться, на кого больше похожи Лиза и Гарри.

  • Лиза – копия мамы.
  • Копия отца и мамы.
  • Маленькая Аллочка и Галкин.
  • Гарик – вылитый папа, Лиза – мама.
  • У мамы с дочкой одна улыбка.
  • Гарри – копия папы, Лиза – копия мамы.

Накануне, 18 июня, шоумен и пародист Максим Гакин отпраздновал 48-летие. Пугачёва с семьей уехала в Израиль в 2022 году. В марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин заявил, что ее собираются признать иностранным агентом.

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