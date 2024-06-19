На кого похожи дети Пугачёвой и Галкина, выяснили подписчики

Недавний именинник Максим Галкин опубликовал совместное семейное фото с празднования дня рождения и дал повод подписчикам повыяснять, на кого становятся похожи подросшие дети звездной пары, сообщает Zakon.kz.

Подписчики обратили внимание на то, как подросли дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. А также решили высказаться, на кого больше похожи Лиза и Гарри.

Лиза – копия мамы.

Копия отца и мамы.

Маленькая Аллочка и Галкин.

Гарик – вылитый папа, Лиза – мама.

У мамы с дочкой одна улыбка.

Гарри – копия папы, Лиза – копия мамы.

Накануне, 18 июня, шоумен и пародист Максим Гакин отпраздновал 48-летие. Пугачёва с семьей уехала в Израиль в 2022 году. В марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин заявил, что ее собираются признать иностранным агентом.