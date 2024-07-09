"В лесу жила?" – молодую жену Курбана Омарова высмеяли после его признания в изменах Бородиной

Накануне, 8 июля 2024 года, российский бизнесмен Курбан Омаров впервые признался, что изменял бывшей супруге – телеведущей Ксении Бородиной. Больше всего подписчиков рассмешило, что нынешняя молодая жена Валерия якобы не знала, что он женат, сообщает Zakon.kz.

Свое чистосердечное экс-супруг Бородиной начал с вопроса: "Можно ли увести мужчину из семьи?"

"Сейчас актуальная тема. С высоты своих лет скажу, что нельзя. Мужчина уходит только тогда, когда разлюбил, как это было у меня. Еще какое-то время он борется с собой, потому что долгие отношения, дети, "семья". Хочется быть правильным и поступить по-честному по отношению ко всем. Не всегда так выходит, не всегда так возможно. Но главное – какие выводы каждый сделает. Моя нынешняя жена – Валерия ушла от меня тогда, когда узнала из СМИ, что я еще был женат. Она из хорошей, верующей, правильной семьи, где такое неприемлемо", – написал Курбан Омаров в Instagram.

По словам бизнесмена, ему "потребовалось полгода на то, чтобы ее вернуть назад уже после развода, и доказать ей и ее семье свои серьезные намерения".

"В СМИ, конечно, это выглядело по-другому, но видит Всевышний, какой была правда. После общения со своим отцом и мамой, они видели мое состояние в тот момент, я осознал, что я не хочу прожить остаток своей жизни с нелюбимым человеком, даже ради детей. Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего. Я оказался в ситуации, когда одновременно виноват перед двумя женщинами. Но сердцу не прикажешь", – излил душу Курбан Омаров.

Он призвал не совершать его ошибок и быть честными, "чтобы не сделать никому больно".

"Мужчину увести нельзя, мужчина может только разлюбить и полюбить другую. Спасибо Валерии, что помогла мне это понять. Люблю", – заключил Курбан Омаров.

Фолловеры не оценили чистосердечное признание и, посмеявшись, предположили, что Валерия не знала и Ксению Бородину, и про ее дочь от Курбана Омарова, потому что "в лесу жила":

"Возможно, Валерия не знала еще, кто такая Ксения Бородина?"

"Без Ксении никуда. Зачем вообще упоминать ее имя, охваты упали?"

"Разлюбил Ксению, значит чемодан в руки и досвидос! А ты жил с ней и ходил налево, а это измена".

"А когда день разлучниц, беспринципных мадам, разбивания семьи, страдания жен и детей? Подскажите? Я тогда Валерию и поздравлю".

"Зачем это вообще писать? Разлюбил, полюбил. И как девушка могла не знать, что мужчина женат, тем более публичный человек. Лучше промолчать".

"Что мешает честному человеку, который упоминает Всевышнего, сначала развестись, поставить жену в известность то, что любовь прошла, а потом уже искать и влюбляться в других".

"Бородина спалила его на изменах и вытурила из дома пинками, сама его вещи по мусорным пакетам собрала и спровадила его. А если бы не выгнала, то до сих пор терся бы там около нее".

"Конечно же, не знала, что женат, конечно же, не знала про дочь. В лесу жила она и все ее окружение. Что за бред… Хотела увести, вот и устроила весь этот цирк. Что за убогие отмазки от защиты?"

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Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись в августе 2021 года.

О том, что Курбан Омаров женится в третий раз, стало известно в начале февраля 2024 года. Чуть позднее он опубликовал несколько фотографий с торжества.