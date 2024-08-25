Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Фото: Instagram/zimamoscow
Экс-супруг Ксении Бородиной снова станет отцом. 24-летняя Валерия Омарова объявила о беременности 25 августа в день его рождения, сообщает Zakon.kz.
В своем поздравлении будущая мама восхитилась 44-летним супругом. Далее она продолжила посвящать ему череду слов благодарности и радости за семейную идиллию.
"В этот прекрасный день, самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу", – торжественно завершила она поздравительный текст.
Хейтеры тут же стали упоминать в комментариях его бывшую супругу Ксению Бородину. Но это уже другая любовная история.
Днями ранее появились новости о разводе Алсу и Яна Абрамова.
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