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Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 02:22 Фото: Instagram/zimamoscow
Экс-супруг Ксении Бородиной снова станет отцом. 24-летняя Валерия Омарова объявила о беременности 25 августа в день его рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем поздравлении будущая мама восхитилась 44-летним супругом. Далее она продолжила посвящать ему череду слов благодарности и радости за семейную идиллию.

"В этот прекрасный день, самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу", – торжественно завершила она поздравительный текст.

Хейтеры тут же стали упоминать в комментариях его бывшую супругу Ксению Бородину. Но это уже другая любовная история.

Днями ранее появились новости о разводе Алсу и Яна Абрамова.

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