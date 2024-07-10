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Киану Ривз впервые за долгое время появился на публике с возлюбленной

Киану Ривз впервые за долгое время появился на публике с возлюбленной, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 08:38 Фото: foxnews.com
Папарацци сфотографировали на мотогонках в Германии 59-летнего Киану Ривза и его 51-летнюю подругу Александру Грант. Пара впервые за долгое время появилась на публике, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News 7 июля Ривз и Грант посетили последний день немецкой гонки MotoGP Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland и разделили трогательный момент, вместе размахивая клетчатым флагом гонки.

На фотографии Грант и Ривз улыбаются, держа флаг в одной руке. 

Киану Ривз начал свою карьеру в 9 лет. Он снялся в таких культовых кинокартинах, как "Матрица", "Джон Уик", "На гребне волны", "Невероятные приключения Билла и Теда" и др.

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