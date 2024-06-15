Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после известий об онкологии

Кейт Миддлтон, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 16:44 Фото: globallookpress.com
Принцесса Уэльская Кэтрин, жена наследника престола принца Уильяма, появилась на публике впервые за долгое время после того, как появились вести о ее тяжелой болезни, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 15 июня, Великобритания устроила праздничное зрелище по случаю дня рождения короля Чарльза III, – военный парад. Однако все внимание было приковано не к королю, а к принцессе Уэльской, которая впервые появилась на публике после того, как в начале этого года ей поставили диагноз – рак.


"Все готово к параду в честь дня рождения короля!" – подписала свой пост в Instagram принцесса.

42-летняя принцесса ехала в конном экипаже из Букингемского дворца по большому проспекту, известному как Молл, со своими детьми – Джорджем, 10 лет, Шарлоттой, 9 лет, и 6-летним Луи. Прохожие аплодировали, увидев Кейт, одетую в белое платье от дизайнера Дженни Пэкхем и широкополую шляпу Филиппа Трейси.

Она наблюдала за церемонией вместе с детьми из окна здания с видом на парад Конной гвардии, церемониальный плац в центре Лондона. В какой-то момент Луи широко зевнул, но в основном внимательно наблюдал.

В пятницу Кейт объявила, что после прогресса в лечении она посетит парад в честь дня рождения короля. 

Читайте также

пожар на газопроводе
В России загорелся крупный газопровод
море
Филиппины требуют подтверждения своего континентального морского дна в спорном Южно-Китайском море
наручники на долларах США
США ввели санкции против израильской группировки "Цав 9"
Айсулу Омарова
Чарльз III Великобритания 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
Открылся в Алматы
Новый аквапарк SANREMO RESORT&SPA открылся в Алматы
какие занятия ходьбой сжигают больше калорий
Какие занятия ходьбой сжигают больше калорий
тенге, доллар, рубль
Каким будет курс доллара и рубля на следующей неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: