Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после известий об онкологии

Принцесса Уэльская Кэтрин, жена наследника престола принца Уильяма, появилась на публике впервые за долгое время после того, как появились вести о ее тяжелой болезни, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 15 июня, Великобритания устроила праздничное зрелище по случаю дня рождения короля Чарльза III, – военный парад. Однако все внимание было приковано не к королю, а к принцессе Уэльской, которая впервые появилась на публике после того, как в начале этого года ей поставили диагноз – рак.





"Все готово к параду в честь дня рождения короля!" – подписала свой пост в Instagram принцесса.

42-летняя принцесса ехала в конном экипаже из Букингемского дворца по большому проспекту, известному как Молл, со своими детьми – Джорджем, 10 лет, Шарлоттой, 9 лет, и 6-летним Луи. Прохожие аплодировали, увидев Кейт, одетую в белое платье от дизайнера Дженни Пэкхем и широкополую шляпу Филиппа Трейси.

Она наблюдала за церемонией вместе с детьми из окна здания с видом на парад Конной гвардии, церемониальный плац в центре Лондона. В какой-то момент Луи широко зевнул, но в основном внимательно наблюдал.

В пятницу Кейт объявила, что после прогресса в лечении она посетит парад в честь дня рождения короля.

