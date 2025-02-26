Киану Ривз рассказал о том, какая страсть объединяет его с возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз рассказал, что его с возлюбленной Александрой Грант связывает общая страсть к мотоциклам, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Матрицы" и "Адвоката дьявола" крайне редко комментирует свою личную жизнь, но в интервью E!News, отметил, что они с Грант уже несколько раз катались вместе, и это приносит обоим большое удовольствие.

"Мы пару раз вместе катались на мотоцикле, и нам это понравилось", – поделился он.

Киану также подчеркнул, что важнейшими аспектами их отношений являются обмен опытом, общение и взаимная поддержка.

Роман Ривза и художницы Александры Грант длится уже более шести лет, при этом пара предпочитает не раскрывать детали и редко появляется вместе на публичных мероприятиях.

Ривз отметил, что совместные поездки на мотоциклах часто случаются и с его другом и соучредителем ARCH Гардом Холлингером. Вместе они отправляются в своего рода экспедиции, где встречаются с творческими людьми.

В июле 2024 года папарацци подвернулась редкая удача – они сфотографировали на мотогонках в Германии 59-летнего Киану Ривза и его 51-летнюю подругу Александру Грант. Пара впервые за долгое время появилась на публике.