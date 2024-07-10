Как изменится жизнь Пугачёвой в случае признания ее иноагентом, рассказал юрист

Юрист Илья Русяев рассказал, что обяжут делать Аллу Пугачёву, если ее признают в России иноагентом, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, примадонне придется маркировать соответствующим образом свои публикации в Сети. Кроме того, певице нужно будет отчитываться о своих доходах и расходах.

При этом, как отметил Русяев в беседе с NEWS.ru, Пугачёва будет вправе оспорить такое решение суда.

"В случае признания иноагентом Пугачёва будет обязана маркировать все свои публичные заявления и творческие работы соответствующим образом, что может существенно повлиять на ее публичный образ и карьеру. Кроме того, ей придется регулярно отчитываться о своих доходах и расходах, что может быть сложной задачей для артиста такого уровня", – сказал юрист.

Для справки. Иностранный агент (иноагент) – это статус, присваиваемый в России людям, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием". Появился в 2012 году после принятия поправок к Федеральному закону "О некоммерческих организациях".

О том, что Аллу Пугачёву могут признать иноагентом, стало известно в марте 2024 года. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин.