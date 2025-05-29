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Мир

Признают ли Пугачёву и Урганта иноагентами: Минюст России принял решение

Признают ли Пугачёву и Урганта иноагентами: Минюст России принял решение, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:54 Фото: Instagram/alla_orfey, Instagram/urgantcom
В Министерстве юстиции России поставили точку в спорах об иноагентстве эстрадной певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Ивана Урганта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Минюст не видит оснований для признания Пугачёвой и Урганта иноагентами. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.

"Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет", – сказал он.

Как подчеркнул замминистра юстиции РФ, включение лиц в реестр иностранных агентов осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко рассмотреть основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. По его словам, в СМИ появилась информация о том, что Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:54
Как изменится жизнь Пугачёвой в случае признания ее иноагентом, рассказал юрист

Максим Галкин был включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. 30 июля 2024 года стало известно, что юморист подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента. В сентябре того же года в ВС РФ сообщили, что жалобу Галкина не стали рассматривать.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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