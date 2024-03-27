Аллу Пугачёву собираются признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин обратился с заявлением. Он объявил, что эстрадную певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом, сообщает Zakon.kz.

Бородин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

"Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом". Виталий Бородин

В продолжении он отметил:

"Надеюсь, что контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня".

Народную артистку требовали признать иноагентом после ее слов о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться".

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В конце 2023 году исполнительница хита "Миллион роз" через социальные сети обратилась к людям, которые, по ее мнению, тратят силы и средства на попытки ее уничтожить.