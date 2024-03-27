Аллу Пугачёву собираются признать иноагентом
Фото: Instagram/alla_orfey
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин обратился с заявлением. Он объявил, что эстрадную певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом, сообщает Zakon.kz.
Бородин сообщил об этом в своем Telegram-канале.
"Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом".Виталий Бородин
В продолжении он отметил:
"Надеюсь, что контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня".
Народную артистку требовали признать иноагентом после ее слов о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться".
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