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Аллу Пугачёву собираются признать иноагентом

Аллу Пугачёву собираются признать иноагентом, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 12:36 Фото: Instagram/alla_orfey
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин обратился с заявлением. Он объявил, что эстрадную певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом, сообщает Zakon.kz.

Бородин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

"Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом".Виталий Бородин

В продолжении он отметил:

"Надеюсь, что контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня".

Народную артистку требовали признать иноагентом после ее слов о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться".

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В конце 2023 году исполнительница хита "Миллион роз" через социальные сети обратилась к людям, которые, по ее мнению, тратят силы и средства на попытки ее уничтожить.

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