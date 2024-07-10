Анита Цой из СМИ узнала неожиданную новость о себе и Владимире Путине
Народная артистка РФ сегодня, 10 июля 2024 года, опубликовала в Instagram скрин из СМИ о своем награждении и написала: "Для меня эта новость стала приятной неожиданностью".
По словам певицы, она "узнала про высокую награду, когда посыпались поздравления от друзей и коллег".
"Не буду лукавить, мне очень приятно. Особенно тепло стало на сердце после слов "За большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу..." Я отношусь к этой высокой награде, как к авансу, чтобы работать еще лучше и больше на благо общества и моей любимой страны. Большое спасибо за оказанное доверие!" – заключила Анита Цой.
В комментариях сразу же посыпались поздравления в адрес артистки, которая, как отметили поклонники, заслуженно получила награду:
- "Очень рада за вас".
- "Поздравляю, вы этого достойны!"
- "Заслуженная награда! Поздравляю!"
- "Анита, я очень горжусь вами. Моя муза, желаю, чтобы люди в своем сердце вас носили".
- "Анита, поздравляю вас! Вы достойны таких наград. Здоровья вам крепкого и только вперед".
- "Поздравляю вас, Анита! Желаю поддерживать российскую культуру в лице достойных ее представителей, заслуживших истинную любовь россиян!"
Но среди множества положительных комментариев нашлись и те, кто не понял, за что Аниту Цой наградили медалью:
- "Для начала – мне нравится певица Анита Цой. Во-вторых – за что такие награды?"
- "Может, что-то изменить в формулировке награды? Чтобы была как-то связна с культурой?"
Кроме артистки, наградили и ее мужа. Из указа президента РФ, опубликованного 8 июля, следует, что "за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу" наградить:
- медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Цой Аниту Сергеевну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Галерея "Мастер", город Москва;
- орденом "За доблестный труд" Цоя Сергея Петровича – советника главного исполнительного директора в ранге вице-президента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", город Москва.
Отметим, что 23 апреля певица публиковала редкие фото с мужем, которого поздравляла с 67-летием.
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В апреле 2024 года Анита Цой рассказала, что весной ее загородный дом не миновали весенние паводки. По территории усадьбы в Подмосковье, где она выращивает овощи и фрукты в больших масштабах, певица передвигалась на лодке и в спасательном жилете.