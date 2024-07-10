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Перестало биться сердечко: мама Тимати довела до слез подписчиков

Перестало биться сердечко: мама Тимати довела до слез подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:03 Фото: Instagram/simona280
Мама 40-летнего хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати и блогер Симона Юнусова 10 июля 2024 года довела до слез своих подписчиков в Instagram грустной новостью, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что "прошел месяц с того момента, как перестало биться сердечко самого "моего" пса из всех живших у меня собак…"

"Только вчера я смогла сказать об этом Алисе (старшая дочь Тимати. – Прим. ред.) и снова вернулась эта боль… Чак подарил нам 15 лет счастья, тепла, бескорыстной любви и преданности. Он учил ходить Алису, терпеливо ждал, пока она сделает шаг, вцепившись в него ручонками. Он охранял ее в коляске и до последнего момента не давал чужим подойти к ней", – поделилась Симона Юнусова.

Блогер отметила, что старость не щадит никого.

"У меня всегда были собаки и я не представляю жизни без радостного лая, когда ты возвращаешься домой, без этих карих глаз, полных любви и восторга. Наверное, больше я не услышу этого в своем доме, у меня больше нет сил видеть угасание близкого тебе существа, я больше не могу прощаться… Спи малыш, и пусть тебе приснится океан, в котором ты так любил плавать…", – заключила Симона Юнусова.

Фолловеры постарались поддержать маму артиста и предположили, что после появления нового щенка боль уйдет. Другие же отметили, что Чаки прожил свою лучшую жизнь, и вспомнили, что Симоне сначала четвероногий не понравился:

  • "Он прожил свою лучшую жизнь".
  • "Как только возьмете нового щенка, боль уйдет! Поверьте!"
  • "Я плачу от ваших слов любви, это сильно больно, ведь мы для них вся жизнь".
  • "Очень вас понимаю и сочувствую. За последние два года отпустили на радугу двух лучших друзей".
  • "Я верю, что у каждого хозяина есть одна собака на всю жизнь, которая сопровождает его в разных образах".
  • "Помню написанный вами пост, как вам принес Чака сын, а вам он не понравился и вы разрешили лишь переночевать ему у себя дома… А потом влюбились. Очень жаль, что время бежит так быстро. Мягких облаков, Чак".

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В начале июля 2024 года Тимати рассказал, почему ушел с большой сцены и больше не выступает с сольными концертами.

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