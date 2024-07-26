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10-летняя дочь Тимати снялась в фильме с Ларисой Гузеевой

10-летняя дочь Тимати снялась в фильме с Ларисой Гузеевой, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 17:22 Фото: Instagram/timatiofficial
Популярный российский блогер Симона Юнусова 26 июля 2024 года рассказала об успехах в кино своей внучки Алисы – старшей дочери хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 64-летняя бабушка поделилась кадрами, сделанными во время съемок и в гримерке. На одной съемочной площадке с Алисой снимаются известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева, а также Павел Деревянко.

"Когда мы смотрим кино, нам кажется – как все красиво и просто, но мало кто из зрителей понимает, насколько это тяжелый труд. Одна и та же сцена повторяется дубль за дублем, запоминать приходится не только текст, но и жесты. Вокруг огромное количество незнакомых людей, что, наверное, создает для ребенка дополнительное напряжение. Разные погодные условия, не всегда комфортные, но все это переносится легко, если есть стремление и цель. Я наблюдаю за Алисой через монитор и удивляюсь, как не очень работоспособный в жизни человек выполняет все раз за разом без устали. Вот что значит интересно!" – поделилась Симона Юнусова.

Подписчики отметили, что с нетерпением ждут выхода кинокартины, которую будут смотреть только из-за Алисы. Без комплиментов не осталась и сама Симона:

  • "Девочка – талант и обаяние!"
  • "А как глаза Алисы сияют в кадре!"
  • "Буду смотреть только из-за Алисы".
  • "Дай Бог каждому ребенку такую замечательную бабушку!"
  • "Алиса – трудяга и молодчинка, а вы – супер бабушка. Удачи вам".
  • "Как здорово! Это волшебство, когда идет съемка, обожаю. Ждем фильм".

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10 июля 2024 года Симона Юнусова довела до слез грустной новостью. Она рассказала, что месяц назад умер ее пес по кличке Чак, который подарил "15 лет счастья, тепла, бескорыстной любви и преданности".

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