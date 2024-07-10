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Певец Андрей Губин возвращается на сцену

известный российский певец Андрей Губин, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 23:33 Фото: ВКонтакте/Андрей Губин
После 19-летнего перерыва эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен и известный артист 90-х и 2000-х Андрей Губин выступит на "Новой волне" в Сочи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнитель легендарных песен "Лиза" и "Девушки как звезды" выступит 23 августа на фестивале "Новая волна" в Сочи на собственном творческом вечере. Как заверяет телеграм-канал, присутствие артиста подтверждено официально.

О возможном возвращении певец неоднократно заявлял в своих интервью. В 2022 году Губин предполагал, что станет участником "Песни года". Но как отмечали источники из его окружения, артист откладывал свое возвращение на большую сцену из-за внешности, которая изменилась не в лучшую сторону из-за болезни.

По словам знаменитого певца, в 16 лет ему диагностировали "левостороннюю прозопалгию лица", из-за которой артист испытывает постоянные боли. В одном из интервью Губин признался, что потратил на лечение более 11 миллионов рублей, но прогресса особого нет. Поэтому он оборвал большинство своих контактов в шоу-бизнесе, не выступает, лишь дома играет, что называется, для себя. Недуг повлиял на его дикцию и мимику, считает Андрей.

Согласно предварительной информации, Андрей Губин лично исполнит минимум одну песню. Другие его хиты споют такие артисты, как Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и многие другие. Ведущими вечера станут Александр Ревва и Александра Ребенок.

Ранее мальчик-бродяга российской эстрады сообщил, что не теряет надежды в свои 50 лет найти спутницу жизни. Об этом он рассказал журналистам программы "Ты не поверишь", добавив, что иногда смотрит на мимо проходящих женщин и любуется ими. Певец мечтает о детях от любимой женщины.

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