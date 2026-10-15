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Культура и шоу-бизнес

Андрей Губин заявил о возвращении на сцену после долгих лет болезни

Российский певец Андрей Губин, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 07:58 Фото: скриншот программы "Осторожно: Собчак"
Российский певец Андрей Губин стал чаще появляться на публике. Недавно звезда 90-х засветился на презентации группы "ЖАРА", которая представила кавер на его известную песню "Девушки, как звезды", сообщает Zakon.kz.

По данным Starhit, сам Губин позитивно воспринял переосмысление своего хита, без критики к коллективу. Он даже успел поговорить с журналистами о своем возвращении на сцену. Певец дал 85% гарантии, что это случится. Губин добавил, что пока хромает на одну ногу, но это не остановит его на пути к цели.

За годы тишины артисту регулярно поступали предложения выступить на корпоративах за баснословные суммы, но он отказывался, не согласившись даже на предложение в 100 тысяч долларов. Андрей также раскрыл, что не так сильно скучал по сцене, поскольку все это время занимался написанием песен.

"Ну вот есть все-таки Филипп Киркоров, да? Вот его сцены лиши, наверное, там вообще будет ужасно. А есть люди пишущие, такие, как Агутин. Вот их сцены лиши – они писать будут. Я пишу, я же музыкой занимаюсь, поэтому такого, чтобы прямо ах, переживаю сильно, нет", – сказал Губин журналистам.

Ранее мы писали, что Михаил Галустян через 15 лет извинился перед народом Таджикистана за роль Равшана в "Наша Russia".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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