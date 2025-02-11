Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 11 февраля опубликовала пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она разместила милое фото со своей дочерью Алисой.

"Что-то я совсем забросила свою страницу, причины нет, вот что я поняла? Когда ты действительно живешь свою жизнь, тебе не хочется делиться ею. Я все еще в Тайланде, с детьми и мужем, пытаюсь настроить себя на возвращение домой, где меня ждет моя любимая работа, новые проекты, кино, шоу, да много чего интересного. Три с половиной месяца отсутствия привели меня к полному спокойствию, и кайфу общения с любимыми. На фото я с Алисой, иногда не получается раздвоиться", – написала Алагузова.

О смерти мужа певицы Багым Мухитденовой (родная сестра Баян Алагузовой) – продюсера Адильжана Юсупова стало известно 7 февраля.

8 февраля Баян Алагузова обратилась к сестре, отметив, что ей очень больно за нее.

