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Культура и шоу-бизнес

Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание

Переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 23:51 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 11 февраля опубликовала пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она разместила милое фото со своей дочерью Алисой. 

"Что-то я совсем забросила свою страницу, причины нет, вот что я поняла? Когда ты действительно живешь свою жизнь, тебе не хочется делиться ею. Я все еще в Тайланде, с детьми и мужем, пытаюсь настроить себя на возвращение домой, где меня ждет моя любимая работа, новые проекты, кино, шоу, да много чего интересного. Три с половиной месяца отсутствия привели меня к полному спокойствию, и кайфу общения с любимыми. На фото я с Алисой, иногда не получается раздвоиться", – написала Алагузова. 

О смерти мужа певицы Багым Мухитденовой (родная сестра Баян Алагузовой) – продюсера Адильжана Юсупова стало известно 7 февраля.

8 февраля Баян Алагузова обратилась к сестре, отметив, что ей очень больно за нее. 

Айсулу Омарова
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