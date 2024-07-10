Баян Алагузова пообещала показать "современную историю шоу-бизнеса"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Накануне, 9 июля 2024 года, известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова выложила тизер к новому клипу группы КешYOU с американским рэпером Снуп Доггом, сообщает Zakon.kz.
Она напомнила, что клип выйдет 26 июля.
"Это современная история шоу-бизнеса КЗ!" – написала Баян Алагузова в Instagram.
Фолловеры написали, что ждут с нетерпением выхода клипа, и отметили, что это войдет в историю:
- "Ждем".
- "Уау! Супер!"
- "Только вперед!"
- "Это войдет в историю".
- "Баян ханым, как всегда, на высоте. Пусть процветает ваше творчество".
- "Классно! Ждем с нетерпением! Пусть наш Казахстан прославится на весь мир".
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Напомним, в начале мая 2024 года Баян Алагузова с семьей уехала в США. Позднее она рассказала, что американский популярный рэпер Снуп Дог записал вместе с казахстанской группой КешYOU клип. Затем продюсер опубликовала новые кадры со съемок клипа.
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