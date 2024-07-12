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Стало известно, кто живет в замке Галкина и Пугачёвой

Стало известно, кто живет в замке Галкина и Пугачёвой, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 16:53 Фото: Instagram/alla_orfey
В 2022 году певица Алла Пугачёва с супругом Максимом Галкиным покинули Россию. Они оставили в деревне Грязь свой знаменитый замок. Примечательно, что спустя два года недвижимость артистов не дает покоя общественности, сообщает Zakon.kz.

К примеру, корреспондент издания "АиФ" отправился в деревню, чтобы узнать о замке немного больше.

Местная жительница заявила, что в настоящий момент в замке постоянно живет обслуживающий персонал. Также она добавила, что ранее тут часто на велосипеде катался юморист Галкин.

"Но с их отъезда никто более-менее знаменитый в дом не заезжает", – уточнила собеседница.

Еще одна соседка вспомнила, что ранее замок обслуживала клининговая фирма:

"Раз в месяц приезжала фирма, человек 15 выходили из автобуса со своими пылесосами, щетками, швабрами".

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Несмотря на объявление о продаже, элитный дом в Подмосковье по-прежнему не приобрел новых владельцев.

Риэлтор Алина Правоторина объяснила, почему продать поместье будет сложно.

"Когда обеспеченные люди строят нечто экзотическое на свой вкус, потом это бывает очень сложно продать, ведь найти еще одного человека с такими же вкусовыми пристрастиями проблематично. Богатые привыкли вкладывать деньги в развитие своих собственных дизайнерских решений, кроме того, замок уже не новый", – заключила она.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что обяжут делать Аллу Пугачёву, если ее признают в России иноагентом. Во-первых, примадонне придется маркировать соответствующим образом свои публикации в Сети. Кроме того, певице нужно будет отчитываться о своих доходах и расходах. При этом Пугачёва будет вправе оспорить такое решение суда.

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