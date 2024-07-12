12-летняя дочь Джигана устроилась работать официанткой

Старшая дочь российского рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой вышла на первую работу. Теперь она работает официанткой в ресторане. Звездные родители поспешили сообщить об этом событии общественности, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница на своей странице в Instagram опубликовала видео с мужем, в котором они отметили, что Ариела "сбежала из дома" и они приехали проверить ее на работе.

Фото: Instagram/stories/samoylovaoxana

Родители также отметили, что очень гордятся дочерью.

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Ранее сообщалось, что Ариела выпустила последний трек, отказавшись дальше петь из-за хейта. При этом родительница отметила, что дочь будет продолжать петь, но уже для себя.