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12-летняя дочь Джигана устроилась работать официанткой

12-летняя дочь Джигана устроилась работать официанткой, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 13:07 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Старшая дочь российского рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой вышла на первую работу. Теперь она работает официанткой в ресторане. Звездные родители поспешили сообщить об этом событии общественности, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница на своей странице в Instagram опубликовала видео с мужем, в котором они отметили, что Ариела "сбежала из дома" и они приехали проверить ее на работе.

13-летняя дочь Джигана устроилась работать официанткой, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 13:07

Фото: Instagram/stories/samoylovaoxana

Родители также отметили, что очень гордятся дочерью.

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Ранее сообщалось, что Ариела выпустила последний трек, отказавшись дальше петь из-за хейта. При этом родительница отметила, что дочь будет продолжать петь, но уже для себя.

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