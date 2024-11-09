Популярная актриса поделилась фотографиями с годовалой дочкой
Фото: Instagram/rav_shana
Равшана Куркова поделилась новой фотосессией с годовалой дочкой Самирой, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram актриса поделилась нежными кадрами с маленькой дочерью.
Фото: Instagram/rav_shana
"Нежности много не бывает", – написала Равшана и добавила хэштег "дочки-матери".
Фото: Instagram/rav_shana
44-летняя актриса воспитывает двоих детей. Трехлетнего сына Гаспара она родила в отношениях с бизнесменом и спортсменом Сергеем Амаряном. Имя отца годовалой малышки актриса скрывает.
А 13-летняя дочь Джигана и Самойловой, которую захейтили за внешность, вернулась в Instagram.
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