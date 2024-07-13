Шведский певец Боссон восхитился Динарой Сатжан

Шведский певец Стаффан Ульссон, более известный как Боссон, исполнивший знаменитый трек фильма "Мисс Конгениальность" "One in a Million", посетил шоу Динары Сатжан. Ведущая поспешила поделиться этим событием с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Сатжан опубликовали кадры с передачи на странице в Insagram 13 июля 2024 года.

"Все, чем или кем мы восхищаемся в своей жизни, обязательно приходит к нам. 24 года назад я была на фильме "Мисс Конгениальность" и влюбилась в песню "One in a Million". И вот сегодня на моем шоу Боссон не только исполнил эту песню, но и рассказал о своем творческом пути, семье и принял участие во всех наших конкурсах. Зарядил своей энергией!" Динара Сатжан

Примечательно, что композитор не остался в стороне и оставил ответный комментарий с благодарностью.



"Спасибо за приглашение на свое шоу! Это было одно из самых крутых и веселых шоу, в котором я участвовал. Там было все. Развлечения, юмор, позитив, любопытство, но и серьезность. Отличная концепция, прекрасный ведущий, профессиональная команда и потрясающая публика. Спасибо большое всем!" – написал он отзыв под видео.