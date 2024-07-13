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Шведский певец Боссон восхитился Динарой Сатжан

Шведский певец Боссон поблагодарил Динару Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:47 Фото: Instagram/dinarasatzhan, Instagram/bosson_artist
Шведский певец Стаффан Ульссон, более известный как Боссон, исполнивший знаменитый трек фильма "Мисс Конгениальность" "One in a Million", посетил шоу Динары Сатжан. Ведущая поспешила поделиться этим событием с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Сатжан опубликовали кадры с передачи на странице в Insagram 13 июля 2024 года.

"Все, чем или кем мы восхищаемся в своей жизни, обязательно приходит к нам. 24 года назад я была на фильме "Мисс Конгениальность" и влюбилась в песню "One in a Million". И вот сегодня на моем шоу Боссон не только исполнил эту песню, но и рассказал о своем творческом пути, семье и принял участие во всех наших конкурсах. Зарядил своей энергией!"Динара Сатжан

Примечательно, что композитор не остался в стороне и оставил ответный комментарий с благодарностью.
"Спасибо за приглашение на свое шоу! Это было одно из самых крутых и веселых шоу, в котором я участвовал. Там было все. Развлечения, юмор, позитив, любопытство, но и серьезность. Отличная концепция, прекрасный ведущий, профессиональная команда и потрясающая публика. Спасибо большое всем!" – написал он отзыв под видео.
Другие комментаторы также выразили восхищение и пожелали процветания шоу.

  • Динара, спасибо за такого крутого гостя! Не описать словами, как я счастлива была увидеть кумира своей молодости на таком коротком расстоянии!
  • Классная песня! Динара – вы супер! Всегда вдохновляете своим позитивом!
  • Динара, вы просто нереальная женщина. Жаль, не смогла быть с вами сегодня, но уверена, будет еще много других замечательных гостей.
  • Динара, какое замечательное было шоу! Мы получили столько положительных эмоций! Процветания вашему творчеству и успехов.

Ранее Сатжан поздравила маму с днем рождения. Fashion-продюсер адресовала комплименты, назвав ее "наша Софи Лорен".

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