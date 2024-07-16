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Казахстанская певица Луина рассказала о сложном пути к славе

Казахстанская певица Луина рассказала о сложном пути к славе, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 13:02 Фото: Instagram/luinaofficial
37-летняя Луиза Каринбаева, более известная как Луина, сняла ролик, в котором рассказала о пережитых трудностях на пути к своей популярности, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Титаник" разместила видео под названием "Как Луина стала Луиной" 16 июля 2024 года на странице в Instagram.

К примеру, еще в 2001 году она работала продавщицей, в 2007 – официанткой. Уже в 2009 году исполняла композиции в увеселительных заведениях. В 2010 году стала участницей конкурса X Factor. В 2011 году на радио вышла ее первая песня "Луна". В 2018 году артистка познакомилась с Артемом Обуховым, за которого позднее и вышла замуж.

"Некоторые события из моей жизни. А вы знали , что я …" – гласит подпись к публикации.

Комментаторы отметили, что расчувствовались от просмотренного видео.

  • Вы прекрасны. Пусть ваша дальняя дорога счастливой. Жизнь будет наполнена восхитительными событиями и приключениями.
  • Уважаю таких людей, которые не стесняясь показывают весь свой путь. Респект.
  • Вы мне очень нравитесь, вы очень искренний человек.
  • Я помню конкурс. Тогда очень понравилась, но жюри были против. Молодец, все равно пошла дальше.
  • Счастлива, что являюсь свидетелем всех этапов твоего роста, – отметили пользователи.

Стоит уточнить, что помимо собственных треков Луина записывает каверы на популярные композиции мировых исполнителей.

Ранее Луина и ее муж Артем Обухов опубликовали шуточное видео на тему разницы в возрасте. Как известно, исполнительница старше супруга на семь лет.

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