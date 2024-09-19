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Казахстанская певица Луина поздравила молодого мужа с пятой годовщиной

Казахстанская певица Луина поздравила молодого мужа с пятой годовщиной, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 11:52 Фото: Instagram/_obukhov_
37-летняя казахстанская поп-исполнительница Луина (настоящее имя Луиза Каринбаева) нежно обратилась к мужу Артему Обухову, отмечая первый юбилей совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Трогательные признания певица написала на странице в Instagram 19 сентября 2024 года, сопроводив публикацию фотографиями с торжественного мероприятия.

"Сегодня знаменательный день – наша деревянная свадьба! Пять лет мы строим свой дом любви, заботы и поддержки, и теперь он крепкий, как дерево. Пусть наши отношения будут примером того, как уважение, понимание и любовь могут с каждым годом только расти и крепнуть! Я люблю тебя до луны", – подчеркнула Луина.

Комментаторы присоединились с поздравлениями, пожелав долгих лет, безграничного счастья и любви.

Обухов также не остался в стороне и уточнил, что за эти пять лет они многое прошли вместе.

"Сегодня ровно пять лет со дня, как мы создали семью! Это 5 лет счастья, взаимопонимания и любви! Мы многое прошли вместе, и я знаю, что это только начало! Впереди еще серебряная, золотая и бриллиантовая свадьба", – такую подпись оставил супруг к своему посту.

Свадьба артистки прошла в одном из ресторанов Алматы в 2019 году. И уже через год у пары родился первенец.

Стоит отметить, что исполнительница старше супруга на семь лет. Однако этого никто не замечает. Кроме того, не так давно они опубликовали шуточное видео на тему разницы в возрасте.

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