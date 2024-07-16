"Терминатор" переносится в аниме

15 июля Netflix опубликовал тизер-трейлер аниме "Терминатор" по вселенной фильмов с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Zakon.kz.

Сюжет, премьера которого запланирована на 29 августа расскажет о героине, которая переносится в 1997 год из будущего. Ее цель – спасти ученого-разработчика искусственного интеллекта Малкольма Ли, потому что за ним охотится безжалостная машина-убийца в облике человека. Сериал будет состоять из восьми серий.

Сериал японской анимационной студии Production IG станет частью вселенной Терминатора, но будет сосредоточен вокруг новых персонажей. Он станет первым анимационным проектом в истории франшизы.

Фото: Х/netflix

Днями ранее канал Adult Swim выпустил трейлер аниме по "Рику и Морти".

