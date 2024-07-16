"Терминатор" переносится в аниме
Фото: Х/netflix
15 июля Netflix опубликовал тизер-трейлер аниме "Терминатор" по вселенной фильмов с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Zakon.kz.
Сюжет, премьера которого запланирована на 29 августа расскажет о героине, которая переносится в 1997 год из будущего. Ее цель – спасти ученого-разработчика искусственного интеллекта Малкольма Ли, потому что за ним охотится безжалостная машина-убийца в облике человека. Сериал будет состоять из восьми серий.
Сериал японской анимационной студии Production IG станет частью вселенной Терминатора, но будет сосредоточен вокруг новых персонажей. Он станет первым анимационным проектом в истории франшизы.
Фото: Х/netflix
Днями ранее канал Adult Swim выпустил трейлер аниме по "Рику и Морти".
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