"Терминатор" в аниме версии готовится к показу

Netflix представил трейлер аниме во вселенной "Терминатора", сообщает Zakon.kz.

Действие аниме начинается в альтернативном 2022 году, где уже более 20 лет идет ожесточенная война между немногими выжившими людьми и армией машин. Боец сопротивления Эйко отправляется в 1997 год, чтобы защитить ученого Малкольма Ли, который разрабатывает продвинутый искусственный интеллект "Кокоро". Это конкурент злобной "Скайнет". За Малкольмом охотится безжалостная машина-убийца в облике человека.

Над проектом работают студии известные студии. Режиссером выступает Масаси Кудо, а за сценарий отвечает Маттсон Томлин, работавший над второй частью фильма "Бэтмен". Он же назначен шоураннером проекта.

"Сериал "Терминатор Зеро" состоит из восьми серий и выйдет на стриминговом сервисе 29 августа", – говорится в анонсе.

Фото: Х/BDisgusting

Также 1 августа Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара".