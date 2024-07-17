Японцы сняли фильм о риелторах-мошенниках

15 июля на YouTube-канале Netflix Asia опубликовали трейлер японского сериала "Токийские мошенники", сообщает Zakon.kz.

Фильм описывается как криминальный триллер и выйдет на стриминговом сервисе 25 июля. Он расскажет о мире мошенников в области недвижимости. Герои, согласно описанию сериала, нацелились на добычу в 10 млрд японских йен.

Для того, чтобы легко заполучить такую сумму, они заключают рискованные и незаконные сделки. Однако уйти от правосудия окажется непросто. Расследование мошенничества уже начато, поэтому персонажам придется быть особенно осторожными.

"В этой интригующей постановке представлены дикие персонажи, напряженная атмосфера, реалистичное визуальное повествование и музыка Таккю Ишино из Denki Groove", – рассказали создатели проекта.

Фото: Х/AsianWiki

Также стриминговый сервис Netflix поделился первым тизером продолжения нашумевшего испанского научно-фантастического триллера "Платформа".