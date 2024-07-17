4-летняя внучка Елены Малышевой умилила подписчиков

Российская ведущая программы "Жить здорово!" 63-летняя Елена Малышева разместила в личном блоге кадры с четырехлетней внучкой Анной, порассуждав об искусственном интеллекте, сообщает Zakon.kz

Публикация на странице в Instagram за 16 июля 2024 года вызвала отклик среди подписчиков.

"Это моя внучка Анечка. Беседует с Марусей. Мой муж сказал, что это "Метафорическое видео, которое может быть началом фильма об искусственном интеллекте". Маленький настоящий человек общается с искусственным миром, с которым, возможно, этому поколению придется жить", – рассказала профессор в подписи к видео.

Комментаторов умилил этот ролик, в особенности, четкая речь ребенка:

Смотрела и умилялась непосредственности, открытости и интонациями Анечки.

Какая у вас хорошая, умная внучка.

Сколько Анечке? Отлично выговаривает все буквы.

Какая милота.

Этому поколению точно придется жить бок о бок с искусственным интеллектом. Все к этому идет.

Не так давно Малышева рассказала, чем опасно интервальное голодание. По ее словам, голодание может привести к желчекаменной болезни. Стоит отметить, что с 2012 года доктор активно занимается продвижением коммерческого проекта "Диета Елены Малышевой".