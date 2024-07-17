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4-летняя внучка Елены Малышевой умилила подписчиков

4-летняя внучка Елены Малышевой умилила подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:23 Фото: msmsu.ru
Российская ведущая программы "Жить здорово!" 63-летняя Елена Малышева разместила в личном блоге кадры с четырехлетней внучкой Анной, порассуждав об искусственном интеллекте, сообщает Zakon.kz

Публикация на странице в Instagram за 16 июля 2024 года вызвала отклик среди подписчиков.

"Это моя внучка Анечка. Беседует с Марусей. Мой муж сказал, что это "Метафорическое видео, которое может быть началом фильма об искусственном интеллекте". Маленький настоящий человек общается с искусственным миром, с которым, возможно, этому поколению придется жить", – рассказала профессор в подписи к видео.

Комментаторов умилил этот ролик, в особенности, четкая речь ребенка:

  • Смотрела и умилялась непосредственности, открытости и интонациями Анечки.
  • Какая у вас хорошая, умная внучка.
  • Сколько Анечке? Отлично выговаривает все буквы.
  • Какая милота.
  • Этому поколению точно придется жить бок о бок с искусственным интеллектом. Все к этому идет.

Не так давно Малышева рассказала, чем опасно интервальное голодание. По ее словам, голодание может привести к желчекаменной болезни. Стоит отметить, что с 2012 года доктор активно занимается продвижением коммерческого проекта "Диета Елены Малышевой".

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