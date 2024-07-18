Леонардо Ди Каприо был замечен с 26-летней итальянской моделью
Как пишет Woman.ru, Ди Каприо спрятался за бейсболкой и маской, но даже эти меры предосторожности не помогли скрыть его от всевидящих папарацци. После ужина парочка прогулялась по вечернему городу, наслаждаясь компанией друг друга.
О романе Ди Каприо и Черетти стало известно в мае 2023 года, когда их впервые заметили вместе в Каннах. С тех пор их романтические путешествия стали регулярными: в сентябре — Ибица, в феврале — Лос-Анджелес. Чем дальше, тем больше они вызывают интерес у публики.
Кстати, недавно разговоры о помолвке всколыхнули поклонников. На безымянном пальце Виттории папарацци разглядели кольцо, но инсайдеры быстро развеяли слухи: Ди Каприо пока не готов к столь серьезному шагу.
Ранее другой знаменитый ловелас Джонни Депп завел роман с 28-летней россиянкой.