Леонардо Ди Каприо был замечен с 26-летней итальянской моделью

Сердцееда и ловеласа, 49-летнего Ди Каприо и его возлюбленную 26-летнюю модель Витторию Черетти папарацци поймали во время ужина в Лос-Анджелесе, хотя они пытались остаться незамеченными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Woman.ru, Ди Каприо спрятался за бейсболкой и маской, но даже эти меры предосторожности не помогли скрыть его от всевидящих папарацци. После ужина парочка прогулялась по вечернему городу, наслаждаясь компанией друг друга.

О романе Ди Каприо и Черетти стало известно в мае 2023 года, когда их впервые заметили вместе в Каннах. С тех пор их романтические путешествия стали регулярными: в сентябре — Ибица, в феврале — Лос-Анджелес. Чем дальше, тем больше они вызывают интерес у публики.

Кстати, недавно разговоры о помолвке всколыхнули поклонников. На безымянном пальце Виттории папарацци разглядели кольцо, но инсайдеры быстро развеяли слухи: Ди Каприо пока не готов к столь серьезному шагу.

Ранее другой знаменитый ловелас Джонни Депп завел роман с 28-летней россиянкой.