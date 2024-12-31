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Культура и шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с возлюбленной

Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с возлюбленной, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 07:30 Фото: Spread Picture
50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо увез 26-летнюю возлюбленную Витторию Черетти на остров Сент-Барт, сообщает Zakon.kz.

На днях стало известно, что заядлый холостяк Леонардо Ди Каприо вывел свои отношения с Витторией Черетти на новый уровень – он познакомился с ее родителями. Сейчас парочка отдыхает на гламурном острове Сент-Барт в Карибском море.

Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с возлюбленной, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 07:30

Фото: Spread Picture

На фото, сделанных папарацци, царит идиллия: 50-летний актер и 26-летняя модель дурачатся в воде и загорают.

Вот только пользователи Сети, похоже, особой симпатии к актеру не испытывают – и это еще мягко сказано.

  • "Пусть живет свою лучшую жизнь. Время поджимает! Май 2025 года",
  • "Это его последний отпуск!".

Десятки подобных комментариев размещены под статьей на сайте Daily Mail.

Леонардо засветился на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy, которого обвиняют в насилии, торговле людьми и других тяжких преступлениях. Суд над музыкантом начнется 5 мая в Нью-Йорке – и вот тогда, уверены пользователи, имя актера обязательно всплывет в показаниях свидетелей и жертв.

Ранее стало известно, что актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели.

Аксинья Титова
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