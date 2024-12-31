Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с возлюбленной

50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо увез 26-летнюю возлюбленную Витторию Черетти на остров Сент-Барт, сообщает Zakon.kz.

На днях стало известно, что заядлый холостяк Леонардо Ди Каприо вывел свои отношения с Витторией Черетти на новый уровень – он познакомился с ее родителями. Сейчас парочка отдыхает на гламурном острове Сент-Барт в Карибском море.

Фото: Spread Picture

На фото, сделанных папарацци, царит идиллия: 50-летний актер и 26-летняя модель дурачатся в воде и загорают.

Вот только пользователи Сети, похоже, особой симпатии к актеру не испытывают – и это еще мягко сказано.

"Пусть живет свою лучшую жизнь. Время поджимает! Май 2025 года",

"Это его последний отпуск!".

Десятки подобных комментариев размещены под статьей на сайте Daily Mail.

Леонардо засветился на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy, которого обвиняют в насилии, торговле людьми и других тяжких преступлениях. Суд над музыкантом начнется 5 мая в Нью-Йорке – и вот тогда, уверены пользователи, имя актера обязательно всплывет в показаниях свидетелей и жертв.

Ранее стало известно, что актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели.