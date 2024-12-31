Леонардо Ди Каприо застали на отдыхе с возлюбленной
На днях стало известно, что заядлый холостяк Леонардо Ди Каприо вывел свои отношения с Витторией Черетти на новый уровень – он познакомился с ее родителями. Сейчас парочка отдыхает на гламурном острове Сент-Барт в Карибском море.
Фото: Spread Picture
На фото, сделанных папарацци, царит идиллия: 50-летний актер и 26-летняя модель дурачатся в воде и загорают.
Вот только пользователи Сети, похоже, особой симпатии к актеру не испытывают – и это еще мягко сказано.
- "Пусть живет свою лучшую жизнь. Время поджимает! Май 2025 года",
- "Это его последний отпуск!".
Десятки подобных комментариев размещены под статьей на сайте Daily Mail.
Леонардо засветился на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy, которого обвиняют в насилии, торговле людьми и других тяжких преступлениях. Суд над музыкантом начнется 5 мая в Нью-Йорке – и вот тогда, уверены пользователи, имя актера обязательно всплывет в показаниях свидетелей и жертв.
Ранее стало известно, что актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели.