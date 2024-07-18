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Леонардо ДиКаприо был замечен с 26-летней итальянской моделью

Леонардо ДиКаприо был замечен с 26-летней итальянской моделью, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 06:52 Фото: Legion-Media
Сердцееда и ловеласа, 49-летнего ДиКаприо и его возлюбленную 26-летнюю модель Витторию Черетти папарацци поймали во время ужина в Лос-Анджелесе, хотя они пытались остаться незамеченными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Woman.ru, ДиКаприо спрятался за бейсболкой и маской, но даже эти меры предосторожности не помогли скрыть его от всевидящих папарацци. После ужина парочка прогулялась по вечернему городу, наслаждаясь компанией друг друга.

О романе ДиКаприо и Черетти стало известно в мае 2023 года, когда их впервые заметили вместе в Каннах. С тех пор их романтические путешествия стали регулярными: в сентябре — Ибица, в феврале — Лос-Анджелес. Чем дальше, тем больше они вызывают интерес у публики.

Кстати, недавно разговоры о помолвке всколыхнули поклонников. На безымянном пальце Виттории папарацци разглядели кольцо, но инсайдеры быстро развеяли слухи: ДиКаприо пока не готов к столь серьезному шагу. 

Ранее другой знаменитый ловелас Джонни Депп завел роман с 28-летней россиянкой.

Елена Вебер
2024 год Шоу-бизнес Эстрада Звезды
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