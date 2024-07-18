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Дочь Баян Алагузовой рассказала, как проходит ее третья беременность

Дочь Баян Алагузовой рассказала, как проходит ее третья беременность, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 11:06 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
28-летняя Айсауле Бакытбек сняла ролик с блогером Мерей Абиловой. Старшая дочка продюсера Баян Алагузовой поделилась с общественностью фактами о беременности, сообщает Zakon.kz.

Будущие мамы отвечали на различные вопросы, используя ответы – было/не было.

Видео популярные казахстанки разместили 17 июля 2024 года на странице в Instagram.

"А как проходит ваша беременность?" – гласит подпись к публикации.

Бакытбек была более разговорчивой. Она отметила, что ее больше тянет на сладкое. Также она заявила, что сразу узнала о беременности, как только у нее появилась изжога. Добавила, что ей вечно холодно и у нее не было отеков.

Комментаторы в унисон подчеркнули, что нет ничего милее беременной женщины.

О скором пополнении в семье Бакытбек сообщила 15 июля на личной странице. Айсауле Бакытбек замужем за Алишером Кайдаровым. Супруги воспитывают уже двоих дочерей.

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