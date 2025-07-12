Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности

Дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек ответила на слухи о своей четвертой беременности, сообщает Zakon.kz.

Один из подписчиков прямо задал вопрос Айсауле на эту тему. Блогер и мама троих детей не стала уходить от провокации и опубликовала свой ответ в Stories:

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

"Меня просто бесят люди, которые пишут: "Вы что, снова беременны?" Не стоит забывать, что я родила 7 месяцев назад своего третьего ребенка… И вообще, я родила три раза за 2 года и 10 месяцев. Поэтому считаю, что неплохо выгляжу. Не будьте бестактными людьми, пожалуйста", – высказалась Айсауле.

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