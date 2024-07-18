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90-летний Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации

90-летний Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 13:12 Фото: Instagram/urgantcom
Семикратный лауреат премии "ТЭФИ" Владимир Познер после ряда сообщений в средствах массовой информации о госпитализации в связи с онкологическим заболеванием заявил, что он абсолютно здоров, сообщает Zakon.kz.

Утром 18 июля Telegram-канал Mash написал, что 90-летний ведущий попал в больницу с диагнозом злокачественная эпителиома кожи. Познеру якобы провели курс химиотерапии.

Журналист поспешил опровергнуть эту информацию. Заявление под названием "Сообщение о моей болезни – полное вранье" Познер разметил на своем официальном сайте.

"В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня, якобы диагностировали "злокачественную эпителиому кожи". Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье".Владимир Познер

Далее он уточнил: "Я не в больнице".

"Нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров".Владимир Познер

Ранее сообщалось, что казахстанская актриса Макпал Исабекова после рождения дочери попала в больницу. Ее госпитализировали из-за высокого давления.

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