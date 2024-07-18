90-летний Владимир Познер опроверг сообщения о госпитализации
Фото: Instagram/urgantcom
Семикратный лауреат премии "ТЭФИ" Владимир Познер после ряда сообщений в средствах массовой информации о госпитализации в связи с онкологическим заболеванием заявил, что он абсолютно здоров, сообщает Zakon.kz.
Утром 18 июля Telegram-канал Mash написал, что 90-летний ведущий попал в больницу с диагнозом злокачественная эпителиома кожи. Познеру якобы провели курс химиотерапии.
Журналист поспешил опровергнуть эту информацию. Заявление под названием "Сообщение о моей болезни – полное вранье" Познер разметил на своем официальном сайте.
"В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня, якобы диагностировали "злокачественную эпителиому кожи". Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье".Владимир Познер
Далее он уточнил: "Я не в больнице".
"Нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров".Владимир Познер
Ранее сообщалось, что казахстанская актриса Макпал Исабекова после рождения дочери попала в больницу. Ее госпитализировали из-за высокого давления.
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