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Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант и Владимир Познер покорили Алматы и Казнет

Артисты, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 02:40 Фото: Instagram/urgantcom
Российские телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант – давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет, побывавшие во множестве стран Европы, Японии и Америки, где снимали документальные проекты о том, как и чем живут люди. Теперь они посетили Алматы, сообщает Zakon.kz.

Их совместное шоу называется "Путешествия Познера и Урганта". В нем они повествуют о жизни людей самых разных профессий, возрастов и национальностей. Они рассказывают о своих приключениях, используя искрометный интеллектуальный юмор и познавательные беседы. К слову, в прошлом году Владимир Познер отметил 90-летний юбилей. Ему есть, что вспомнить и рассказать зрителям.

Так как популярные ведущие недавно побывали в Алматы, казахстанцы ждут новой серии их проекта. Пока они лишь активно комментируют новый пост Ивана в Instagram.

Артист опубликовал фото, на котором они с Познером позируют в казахской национальной одежде.

  • Красив, умен! Скучаем!
  • Самое главное в этой жизни добиться уважения казахов, остальное пустяки.©️ Джейсон Стэтхем.
  • Welcome to Almaty.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лопес даст концерт в Астане летом 2025 года.

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Аксинья Титова
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