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Исабекова после рождения дочери попала в больницу

Исабекова после рождения дочери попала в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 19:10 Фото: Instagram/makosyai
Почти неделю назад казахстанская исполнительница Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. Однако радостное событие омрачилось госпитализацией певицы после выписки, сообщает Zakon.kz.

О проблемах со здоровьем артистка рассказала в социальных сетях.

Исабекова уточнила, что оказалась в больнице 11 июля из-за высокого давления.

Исабекова после рождения дочери попала в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 19:10

Фото: Instagram/stories/makosyai

Также артистка добавила, что дочь находится дома.

7 июля Исабекова поделилась с поклонниками новостью о рождении второго ребенка. Фотографию дочери она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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У Исабековой есть старший сын Теодор, которого она родила в июне 2022 года. 28 июня 2024 года певица трогательно поздравила первенца с двухлетием, разместив в соцсетях красивый видеоролик о его взрослении.

О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.

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