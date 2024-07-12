Исабекова после рождения дочери попала в больницу
О проблемах со здоровьем артистка рассказала в социальных сетях.
Исабекова уточнила, что оказалась в больнице 11 июля из-за высокого давления.
Фото: Instagram/stories/makosyai
Также артистка добавила, что дочь находится дома.
7 июля Исабекова поделилась с поклонниками новостью о рождении второго ребенка. Фотографию дочери она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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У Исабековой есть старший сын Теодор, которого она родила в июне 2022 года. 28 июня 2024 года певица трогательно поздравила первенца с двухлетием, разместив в соцсетях красивый видеоролик о его взрослении.
О том, что станет мамой второй раз, артистка сообщила поклонникам 14 февраля 2024 года. С тех пор она часто рассказывала о том, как проходит ее беременность и радовала казахстанцев фотографиями округлившегося животика.