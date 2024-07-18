Марина Федункив обратилась к молодому мужу

Фото: Instagram/marina_phedunkiv

52-летняя российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив поздравила супруга с днем рождения. В 2021 года артистка вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет, сообщает Zakon.kz.

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