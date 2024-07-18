Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Марина Федункив обратилась к молодому мужу

Марина Федункив обратилась к молодому мужу, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:05 Фото: Instagram/marina_phedunkiv
52-летняя российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив поздравила супруга с днем рождения. В 2021 года артистка вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление артистка оставила на личной странице в Instagram 18 июля 2024 года.

"С юбилеем, мой любимый прекрасный муж! Tanti Auguri a te!" – кратко говорится в описании к публикации.

Федункив не часто делится семейными снимками из-за критики общественности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:05
Звезда Comedy Woman вышла замуж за молодого итальянца
, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:05

Ранее казахстанец Артур Аскарулы расплатился чашкой кофе за фото с чемпионом UFC. Как это произошло, можно узнать по ссылке.

Читайте также

Казахстанец расплатился чашкой кофе за фото с чемпионом UFC
Казахстанец расплатился чашкой кофе за фото с чемпионом UFC
Кобызист сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака
Кобызист сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака
Нуртас Адамбай публично просит прощения у Кудайбергена с Головкиным
Нуртас Адамбай публично просит прощения у Кудайбергена с Головкиным
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: