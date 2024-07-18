Марина Федункив обратилась к молодому мужу
Фото: Instagram/marina_phedunkiv
52-летняя российская комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив поздравила супруга с днем рождения. В 2021 года артистка вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление артистка оставила на личной странице в Instagram 18 июля 2024 года.
"С юбилеем, мой любимый прекрасный муж! Tanti Auguri a te!" – кратко говорится в описании к публикации.
Федункив не часто делится семейными снимками из-за критики общественности.
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