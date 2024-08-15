52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой
Об интересном положении российской комедийной актрисы стало известно из публикации издания "СтарХит".
Коллеги ведущей со съемочной площадки нового реалити-шоу подчеркнули, что беременность уже невозможно скрыть, несмотря на просторные наряды.
"Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась", – уточнил собеседник.
Журналист "Комсомольской правды" связался с Федункив для подтверждения этой информации, но она лишь отшутилась.
Примечательно, что в последних публикациях в соцсетях внимательные комментаторы заметили изменения во внешности блогера и заранее оставляют поздравления.
- Девочка или мальчик?
- Давно уже хочу, чтоб у них родилась девочка и чтоб они ее назвали Софией.
- Не в положении ли Мариночка?
- В положении, похоже.
- Мариночка, кажется, беременна... Радость какая!
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В 2021 году артистка вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Федункив не часто делится семейными снимками из-за критики общественности. К тому же, супруг не привык к публичности, поэтому старается ее избегать.