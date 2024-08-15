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52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой

52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:41 Фото: Instagram/marina_phedunkiv
Звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее третий супруг, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые станут родителями, сообщает Zakon.kz.

Об интересном положении российской комедийной актрисы стало известно из публикации издания "СтарХит".

Коллеги ведущей со съемочной площадки нового реалити-шоу подчеркнули, что беременность уже невозможно скрыть, несмотря на просторные наряды.

"Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась", – уточнил собеседник.

Журналист "Комсомольской правды" связался с Федункив для подтверждения этой информации, но она лишь отшутилась.

Примечательно, что в последних публикациях в соцсетях внимательные комментаторы заметили изменения во внешности блогера и заранее оставляют поздравления.

  • Девочка или мальчик?
  • Давно уже хочу, чтоб у них родилась девочка и чтоб они ее назвали Софией.
  • Не в положении ли Мариночка?
  • В положении, похоже.
  • Мариночка, кажется, беременна... Радость какая!

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В 2021 году артистка вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Федункив не часто делится семейными снимками из-за критики общественности. К тому же, супруг не привык к публичности, поэтому старается ее избегать.

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