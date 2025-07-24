"Не будете деда позорить?": 70-летний Игорь Крутой показал повзрослевших внучек
В ролике, опубликованном в Instagram, 70-летний маэстро представил подписчикам своих двух повзрослевших внучек – Кристину и Маргариту.
На вопрос дедушки: "Как мы учимся?" Кристина сразу же ответила: "Очень хорошо, все самые лучшие оценки, как всегда". Но Маргарита тихо добавила: "Тоже, но по математике не так. Очень плохо".
"О горе мне, позор мне! Но собираетесь на пятерки все исправить? Не будете деда позорить?" – обратился Крутой к внучкам.
В свою очередь девочки пообещали, что не будут позорить своего знаменитого деда и будут учиться хорошо.
Под публикацией Игорь Яковлевич также посвятил стих своим внучкам:
"Внучка – это не просто девочка,
Ради этого стоит жить.
Тонкий прутик, цветущая веточка.
Это деревце надо растить...
И на свете нет равной нежности,
И объятий доверчивей нет,
А у искренности – безбрежности,
Это новый и лучший рассвет".
"Ну и как вам, дорогие подписчики, мои внучки?" – заключил Крутой.
Реакции от фолловеров ему ждать долго не пришлось. Они осыпали комплиментами и Игоря Яковлевича, и его внучек:
- "Красавицы!"
- "Хорошенькие".
- "Внучки – дедушкино счастье!"
- "У Крутого даже внучки крутые".
- "У такого деда не может быть плохих внуков и внучек".
- "Игорь Яковлевич, ваши дочки – красотки, а младшая внучка – копия ваша!"
- "Вот это дедушка! Дает внучкам стремление к лучшим результатам, не ругает, а поддерживает!"
- "Какие прелестные внучки! Гордость и радость деда! Как выросли! У Кристины завтра день рождения! Счастья вашим девчонкам, Игорь Яковлевич! И вам хорошего отдыха!"
- "Милые и нежные цветочки жизни, Игорь Яковлевич. Ваше счастье, продолжение, вдохновение жизни, ваши внучки. Пусть растут, радуются жизни, и чтобы все у них было хорошо. А вам, Игорь Яковлевич, долгих и счастливых лет рядом с ними".
Ранее сообщалось, что реакция Димаша Кудайбергена на новый проект Игоря Крутого взорвала соцсети.