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Культура и шоу-бизнес

"Не будете деда позорить?": 70-летний Игорь Крутой показал повзрослевших внучек

&quot;Не будете деда позорить?&quot;: 70-летний Игорь Крутой показал повзрослевших внучек, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 15:26 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Накануне, 23 июля 2025 года, известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой поделился редкими семейными кадрами, сообщает Zakon.kz.

В ролике, опубликованном в Instagram, 70-летний маэстро представил подписчикам своих двух повзрослевших внучек – Кристину и Маргариту.

На вопрос дедушки: "Как мы учимся?" Кристина сразу же ответила: "Очень хорошо, все самые лучшие оценки, как всегда". Но Маргарита тихо добавила: "Тоже, но по математике не так. Очень плохо".

"О горе мне, позор мне! Но собираетесь на пятерки все исправить? Не будете деда позорить?" – обратился Крутой к внучкам.

В свою очередь девочки пообещали, что не будут позорить своего знаменитого деда и будут учиться хорошо.

Под публикацией Игорь Яковлевич также посвятил стих своим внучкам:

"Внучка – это не просто девочка,

Ради этого стоит жить.

Тонкий прутик, цветущая веточка.

Это деревце надо растить...

И на свете нет равной нежности,

И объятий доверчивей нет,

А у искренности – безбрежности,

Это новый и лучший рассвет".

"Ну и как вам, дорогие подписчики, мои внучки?" – заключил Крутой.

Реакции от фолловеров ему ждать долго не пришлось. Они осыпали комплиментами и Игоря Яковлевича, и его внучек:

  • "Красавицы!"
  • "Хорошенькие".
  • "Внучки – дедушкино счастье!"
  • "У Крутого даже внучки крутые".
  • "У такого деда не может быть плохих внуков и внучек".
  • "Игорь Яковлевич, ваши дочки – красотки, а младшая внучка – копия ваша!"
  • "Вот это дедушка! Дает внучкам стремление к лучшим результатам, не ругает, а поддерживает!"
  • "Какие прелестные внучки! Гордость и радость деда! Как выросли! У Кристины завтра день рождения! Счастья вашим девчонкам, Игорь Яковлевич! И вам хорошего отдыха!"
  • "Милые и нежные цветочки жизни, Игорь Яковлевич. Ваше счастье, продолжение, вдохновение жизни, ваши внучки. Пусть растут, радуются жизни, и чтобы все у них было хорошо. А вам, Игорь Яковлевич, долгих и счастливых лет рядом с ними".

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 15:26
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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