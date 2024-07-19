Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алсу рассказала, как дети отнеслись к разводу родителей

Алсу рассказала, как дети отнеслись к разводу родителей, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 16:15 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу призналась, что оградить детей от новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым невозможно, поскольку вся информация есть в открытом пространстве. Об этом она рассказала на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как пояснила артистка в беседе с Пятым каналом, ее дочери никак не отреагировали и ничего не сказали на последние новости о разводе родителей.

"Как их оградишь? Они взрослые, им уже 16 и 18 лет. Никак. Естественно, все везде, в открытом пространстве. Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети. Они – моя душа, мое сердце", – отметила Алсу.

27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Вскоре после этого известия исполнительница хита "Зимний сон" прокомментировала слухи о любовницах супруга.

Читайте также

Сая Оразгалиева показала, как изменилась ее жизнь с 2020 года
Сая Оразгалиева показала, как изменилась ее жизнь с 2020 года
Игорь Крутой показал 21-летнюю дочь
Игорь Крутой показал 21-летнюю дочь
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Аймира Муксулова
Россия 2024 год Алсу Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: