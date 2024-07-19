Алсу рассказала, как дети отнеслись к разводу родителей

Российская певица Алсу призналась, что оградить детей от новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым невозможно, поскольку вся информация есть в открытом пространстве. Об этом она рассказала на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как пояснила артистка в беседе с Пятым каналом, ее дочери никак не отреагировали и ничего не сказали на последние новости о разводе родителей.

"Как их оградишь? Они взрослые, им уже 16 и 18 лет. Никак. Естественно, все везде, в открытом пространстве. Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети. Они – моя душа, мое сердце", – отметила Алсу.

27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Вскоре после этого известия исполнительница хита "Зимний сон" прокомментировала слухи о любовницах супруга.