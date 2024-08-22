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Появились новости о разводе Алсу и Абрамова

Развод Алсу и Абрамова, дата развода, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 17:01 Фото: Instagram/alsou_a
Стала известна дата развода российской певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал адвокат Александр Добровинский, брак планируют расторгнуть 27 августа. При этом юрист заявил, что Алсу не видит себя в этих отношениях и все попытки предпринимателя сохранить семью не увенчались успехом. По словам Добровинского, у Алсу уже своя личная жизнь.

"Да, это так. Алсу Абрамова не видит себя в браке с Яном Абрамовым. Все его попытки сохранить семью не увенчались успехом. Этим летом она путешествовала, была во Франции на Олимпийских играх, в Турции. У нее своя личная жизнь. Поэтому 27 августа, я думаю, суд примет окончательное решение и брак будет расторгнут", – заявил NEWS.ru Добровинский.

По информации СМИ, Алсу подала три иска против мужа. Несколько недель назад представители певицы обратились в Савеловский суд Москвы с прошением об "отмене мер по обеспечению иска" по разделу имущества пары.

27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым. Вскоре после этого известия исполнительница хита "Зимний сон" прокомментировала слухи о любовницах супруга.

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