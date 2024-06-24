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"Лучше быть одной": подавшую на развод певицу Алсу закидали комплиментами

&quot;Лучше быть одной&quot;: подавшую на развод певицу Алсу закидали комплиментами, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:39 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу в конце мая шокировала своих поклонников, подав на развод после 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым. Если сначала в Сети певице сочувствовали, то теперь же фанаты отметили, что развод пошел их кумиру на пользу, сообщает Zakon.kz.

Пару дней назад исполнительница хита "Зимний сон" опубликовала в Instagram кадры с новой фотосессии, где предстала в нескольких образах.

"Хорошее настроение, светлые мысли, свежий взгляд в новой фотосессии", – отметила под публикацией Алсу.

Подписчики, увидев счастливую артистку, отметили, что развод пошел ей на пользу. Они по сей день продолжают закидывать комплиментами певицу:

  • "Пришло время для себя".
  • "Когда развод пошел на пользу. Достойная и красивая женщина".
  • "Самая красивая девушка на нашей эстраде! А может, и в стране!"
  • "Алсу, ты – красотка! И помни: лучше быть одной, чем с кем попало".
  • "Очень надеюсь, что потом не будет новостей о том, что они вместе".
  • "Вот уж красавица. Ничего не скажешь. Изысканная, стильная, благородная".
  • "Всегда жду новых публикаций, восхищаюсь ей. Она прошла этот сложный путь, теперь только вперед, ни шагу назад".
  • "Оказывается, нельзя жить ради детей, семьи, мужа. Надо жить ради себя. Молодая, красивая, богатая, кайфуй, дерзай. Дети уже взрослые. Он потом поймет, что потерял любимую женщину".

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27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым.

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