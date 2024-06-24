"Лучше быть одной": подавшую на развод певицу Алсу закидали комплиментами

Известная российская певица Алсу в конце мая шокировала своих поклонников, подав на развод после 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым. Если сначала в Сети певице сочувствовали, то теперь же фанаты отметили, что развод пошел их кумиру на пользу, сообщает Zakon.kz.

Пару дней назад исполнительница хита "Зимний сон" опубликовала в Instagram кадры с новой фотосессии, где предстала в нескольких образах.

"Хорошее настроение, светлые мысли, свежий взгляд в новой фотосессии", – отметила под публикацией Алсу.

Подписчики, увидев счастливую артистку, отметили, что развод пошел ей на пользу. Они по сей день продолжают закидывать комплиментами певицу:

"Пришло время для себя".

"Когда развод пошел на пользу. Достойная и красивая женщина".

"Самая красивая девушка на нашей эстраде! А может, и в стране!"

"Алсу, ты – красотка! И помни: лучше быть одной, чем с кем попало".

"Очень надеюсь, что потом не будет новостей о том, что они вместе".

"Вот уж красавица. Ничего не скажешь. Изысканная, стильная, благородная".

"Всегда жду новых публикаций, восхищаюсь ей. Она прошла этот сложный путь, теперь только вперед, ни шагу назад".

"Оказывается, нельзя жить ради детей, семьи, мужа. Надо жить ради себя. Молодая, красивая, богатая, кайфуй, дерзай. Дети уже взрослые. Он потом поймет, что потерял любимую женщину".

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27 мая 2024 года стало известно, что российская певица Алсу подала на развод с азербайджанским предпринимателем Яном Абрамовым.

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В начале мая о разводе с мужем Игорем Сивовым объявила другая российская исполнительница – Нюша.