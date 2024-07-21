Косметикой Рианны будут наносить макияж волонтерам Олимпийских игр

Бьюти-бренд певицы Рианны стал партнером Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Новостью поделилась сама певица 19 июля на своей странице в Instagram, сделав забавную публикацию.

Фото: Instagram/badgalriri

Выяснилось, что косметикой от певицы накрасят 600 волонтеров. Все они будут выносить медали во время церемонии награждения победителей Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Также стало известно, что французским полицейским запретили жевать жвачку в дни Олимпийских игр, поскольку любая оплошность с их стороны может негативно повлиять на имидж страны.