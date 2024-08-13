Девушку, работавшую волонтером на Олимпийских играх, нашли мертвой в Париже
Фото: pixabay
Работавшую волонтером на Олимпийских играх 21-летнюю девушку нашли мертвой в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Parisien, предполагается, что eе убил другой волонтер, которого она знала не менее два ух лет.
"Молодая женщина, волонтер Олимпийских игр, была найдена мертвой в квартире в ночь с понедельника на вторник в Париже", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Самоа по боксу умер в олимпийской деревне в Париже.
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