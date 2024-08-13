Девушку, работавшую волонтером на Олимпийских играх, нашли мертвой в Париже

Работавшую волонтером на Олимпийских играх 21-летнюю девушку нашли мертвой в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Parisien, предполагается, что eе убил другой волонтер, которого она знала не менее два ух лет.

"Молодая женщина, волонтер Олимпийских игр, была найдена мертвой в квартире в ночь с понедельника на вторник в Париже", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Самоа по боксу умер в олимпийской деревне в Париже.