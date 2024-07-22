Глюкоза объяснила свое скандальное выступление

38-летняя российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, извинилась за свое поведение на вызвавшем резонанс концерте в Красноярске, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала пост, где рассказала, что принимает снотворное и антидепрессанты после смерти бабушкии и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

"Последний месяц стал для меня сложнейшим. (…) Я поняла, что самостоятельно мне не справится. У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства – снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", – написала певица

Чистякова-Ионова извинилась и поблагодарила зрителей за встречу, отметив, что среди присутствовавших были и те, кому концерт понравился.





"Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя, были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня – вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии", – заявила Глюкоза.

Также она опубликовала ряд фотографий с бабушкой Лидией.

Ранее Глюкоза ошеломила зрителей на концерте в Красноярке. После распространения скандального ролика в социальных сетях юзеры буквально атаковали ее на странице в Instagram.