Певицу Глюкозу обвинили в неуплате налогов

Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1 млн рублей (почти пять миллионов тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, ее счета сейчас находятся под угрозой блокировки.

"ФНС выставила счет в 1,2 млн рублей Наталье Чистяковой-Ионовой. Артистка получила предупреждение, что если и дальше будет игнорировать налоговые отчисления, ей заблокируют счета и не выпустят за границу", – сказано в публикации.

Впрочем, певица не расстраивается и наслаждается отдыхом в Италии.

Ранее сообщалось, что российский продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект Глюк'oZa ("Глюкоза") в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой.