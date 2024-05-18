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Певицу Глюкозу обвинили в неуплате налогов

Певицу Глюкозу обвинили в неуплате налогов, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 16:00 Фото: Instagram/glukozamusic
Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1 млн рублей (почти пять миллионов тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, ее счета сейчас находятся под угрозой блокировки.

"ФНС выставила счет в 1,2 млн рублей Наталье Чистяковой-Ионовой. Артистка получила предупреждение, что если и дальше будет игнорировать налоговые отчисления, ей заблокируют счета и не выпустят за границу", – сказано в публикации.

Впрочем, певица не расстраивается и наслаждается отдыхом в Италии.

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